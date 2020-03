Farfán estuvo a punto de jugar por Universitario a pedido del 'Gordo' Gonzales [VIDEO]

Jefferson Farfán hizo historia en Alianza Lima, lo sacó bicampeón nacional en los años 2002 y 2003 y es referencia frecuente en el imaginario del hincha victoriano. Sin embargo, todo ello pudo cambiar en 1997.

Sucede que en ese año el por entonces directivo de Universitario, Alfredo Gonzales, llevó a la 'Foquita' a entrenar y probarse en el club 'merengue'. Su talento convenció a todos en el 'Lolo' Fernández -es más, lo llevaron al museo del estadio- pero...

Hubo un inconveniente. Acabadas las pruebas le quisieron cobrar el uniforme de entrenamiento y dada la condición económica de Farfán, este se opuso. Esta confesión la hizo el propio 'Jeffry' en el 2013.

"Me lleva Alfredo Gonzales (...) Tenía 10, 11 años (...) Si no me cobraban los uniformes, quizás me quedaba en Universitario", relató el ex Alianza Lima.

Jefferson Farfán se recupera de lesión

Actualmente, el delantero de la Selección Peruana se encuentra en la última etapa de recuperación de su lesión a la rodilla. No obstante, a causa de la pandemia que azota al mundo, el atacante del Lokomotiv pasa estas horas recluido en su casa.

Desde allí se ha sumado a la campaña "Quédate en casa", junto a otros miembros de La Blanquirroja. Precisamente su último cotejo con "El equipo de todos" fue en junio del año pasado ante Brasil en la fase de grupos de la Copa América Brasil 2019.