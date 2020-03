UEFA recordó golazo de Paolo Guerrero en la Europa League del 2009 [VIDEO]

Mientras el fútbol está en para a nivel mundial por el brote del coronavirus, la UEFA recordó aquel golazo que le marcó el peruano Paolo Guerrero al Galatasaray en el 2019 cuando jugaba para el Hamburgo en un encuentro correspondiente a la Europa League.

“José Paolo Guerrero en el blanco para Hamburgo en este día en 2009”, escribió en el Twitter oficial de la Europa League acompañado del golazo de Paolo Guerrero al Galatasaray tras un soberbio remate desde fuera del área para vencer la portería ante la atónita mirada del arquero turco.

Como se sabe, Paolo Guerrero tuvo un exitoso paso por el Hamburgo. En el club alemán el peruano militó desde la temporada 2006 al 2012 donde llegó procedente de Bayern Munich. En el HSV jugó un total de 181 partidos y anotó 52 goles.

José Paolo Guerrero on target for @HSV 🎯 #OnThisDay in 2009 #UEL | #OTD pic.twitter.com/9C7bUwJJYP