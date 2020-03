Universitario: Alberto Quintero se ganó la confianza de su técnico Gregorio Pérez

La preocupación de Universitario a inicios de semana era la situación de Alberto Quintero. El extremo no pudo viajar a su natal Panamá para acompañar a sus familiares debido al cierre de fronteras y tuvo que permanecer en Lima acatantando el estado de emergencia.

Pese a ello, Universitario supo manejar el tema y le devolvió la tranquilidad a Alberto Quintero que ahora está enfocado en los trabajos domicilares con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al reinicio del Apertura.

Es más, los GPS indican que pasó la primera evaluación del comando técnico y el "Maestro" Gregorio Pérez -desde Uruguay- se mostró muy contento con su presente.

No obstante, el arranque de Quintero del 2020 no fue el mejor. Disputó cinco partidos en la Liga 1 y aún no marca, un factor a mejorar y por este motivo continuará esforzándose en los trabajos físicos durante el aislamiento social obligatorio por la expansión del Coronavirus en nuestro país.

Eso sí, el comando técnico le tiene mucha fe y seguirá apostando por su potencial. Pérez lo considera pieza clave en el ataque y, mientras siga siendo técnico "merengue", el "Chiquitín" se mantendrá en el titularato.

Más sobre Alberto Quintero

CONTRATO: A Quintero le renovaron vínculo hasta diciembre del 2020. Es su cuarta temporada con los cremas

PRODUCCIÓN: En el 2017 marcó 13 dianas en 29 partidos disputados. Hasta hoy es su mejor cantidad.

DEUDA: En los años 2018 y 2019 anotó un total de 9 goles. En este 2020 aún no ha conseguido celebrar un tanto suyo.