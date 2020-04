Futbolistas y clubes lamentaron el fallecimiento de Teddy Cardama Gallardo

El mundo del fútbol está de luto por el sensible fallecimiento del hijo de Teddy Cardama quien pasó buenas épocas en el fútbol como asistente de su padre en Alianza Atlético y hasta empezaba hacer una exitosa carrera dirigiendo al equipo femenino de César Vallejo.

Teddy Cardama Gallardo venía buscando vencer el cáncer con el apoyo de toda su familia, quienes siempre estuvieron pendiente de todo el avance de su enfermedad, aunque hoy dijo adiós para dejar un gran vació.

Los distintos jugadores despidieron al técnico en sus redes sociales. Marcio Valverde futbolista de Sport Huancayo escribió. "Dios te tenga en su gloria "Cejitas". Fuiste un luchador, por como te veía, nunca bajaste los brazos. Un abrazo de gol al cielo".

Aldair Rodríguez, delantero de Binacional no quiso dejar pasar la oportunidad para recordar gratos momentos al lado de Teddy Cardama. "Lo duro q nos golpea la vida, se va un gran Amigo , hablábamos casi todos los días inter diario , siempre nos c... de risa con deyair ese grupo de wsp era pura chacota hasta haciendo tu quimio no parabas de reírte con nosotros, siempre alegre y enfrentando las adversidades".

La cuenta de Universitario también se hizo presente informando y despidiendo a quien era un gran proyecto como entrenador. "Lamentamos comunicar con profundo pesar el fallecimiento de Teddy Cardama Gallardo, hijo de nuestro ex Director Técnico Teddy Cardama Sinti. Nuestras condolencias a familiares y amigos".

EL DATO

Teddy Cardama Gallardo estaba como director técnico del equipo femenino del cuadro trujillano.

