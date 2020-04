FPF piensa en reunión con Martín Vizcarra para analizar reinicio o suspensión de la Liga 1

FPF | Los mensajes que salieron de Palacio en los últimos días no fueron alentadores. El Ministro de Salud, Víctor Zamora, tocó la fibra más sensible del hincha que todos los fines de semana sufre porque no puede ver a su equipo ni por televisión.

“A mí me gusta ir al estadio con mi hijo, pero ahora con esta pandemia me cuesta aceptar que no podré festejar un gol de la ‘U’ sin abrazarme con la multitud. Acá, mientras que no aparezca la vacuna, esas cosas no podremos hacer”, manifestó en Reporte Semanal.

El Primer Ministro, Vicente Zeballos, anunció en una entrevista con La República que las actividades sociales van a quedar postergadas de manera indefinida. “No vamos a volver a la normalidad de un día para otro, será algo gradual, y esa gradualidad posiblemente dure todo este año”.

La salud es prioridad

El panorama parece desalentador. En la Federación Peruana de Fútbol (FPF) aseguran que la salud es prioridad, pero no se dejarán vencer fácilmente por el COVID-19. En Videna están haciendo las gestiones para reactivar la industria del deporte más popular del mundo.

Agustín Lozano, titular de la FPF, se viene reuniendo de manera virtual con los presidentes de los clubes de la Liga 1 para analizar posibles escenarios frente a la pandemia. En LÍBERO ya hemos informado que en Videna plantean volver a jugar sin público o no jugar hasta el 2021.

De otro lado, cada vez toma más fuerza que la Liga 2 y la Copa Bicentenario sufrirán cambios en sus bases o en el peor de los casos, no se jugarán este año.

Diálogo con Martín Vizcarra

Fuentes de San Luis aseguraron que Lozano gestionará una reunión virtual con Martín Vizcarra con el objetivo de intercambiar ideas y analizar la posibilidad de reiniciar el torneo local siguiendo los protocolos de seguridad contra el coronavirus.

La pelota está en la cancha del Gobierno, que también debe jugar en equipo con FIFA y Conmebol porque las decisiones que salgan de Zúrich y Asunción marcarán la línea de trabajo.