Irven Ávila sobre el Cristal de 2012: “Era imposible que nos quitaran el balón”

Si se habla de Irven Ávila, rápidamente se viene a la cabeza sus goles con Sport Huancayo y Sporting Cristal. Y es que el ‘Cholito’ tuvo sus mejores temporadas cuando estuvo en esos dos equipos llegando a estar en la mira de equipos extranjeros.

Tras marcar varios goles con Sport Huancayo, Ávila entró en los planes de Sporting Cristal convirtiéndose en uno de sus principales goleadores al marcar 15 goles para que los celestes logren salir campeones nacionales luego de años de sequía.

“Yo llegué a Cristal con la mentalidad de ganarme a la hinchada, conseguir cosas importantes y salir campeón. Mosquera armó un buen plantel, teníamos recambios, la interna fue fundamental porque nos llevábamos bien”, le contó el ‘Cholito’ a La República.

Además, agregó lo siguiente: “Nos matábamos de risa y si había un problema, poníamos nuestro granito de arena. Esa fue la base para poder salir campeones. A Roberto le tengo mucho cariño, siempre me puso las cosas claras y me dio muchos consejos. Es un técnico muy bromista en la interna, llega muy bien al jugador y estoy muy agradecido con él”.

Incluso, Irven Ávila también contó más detalles de ese conjunto celeste que era una máquina en el campo de juego: “A Roberto Mosquera le gustaba tener la posesión del balón y con los jugadores que teníamos era imposible que nos la quitaran. Nosotros podíamos hacer más de 15 toques y no la perdíamos”, sentenció el goleador de 29 años.

Sin embargo, algo que le quedará como una deuda pendiente es no haber llegado con aquel plantel más lejos en la Copa Libertadores. “Siempre nos quedó esa espina clavada de no poder pasar a octavos. Los años que estuve, siempre me quedé muy cerca. Lo que pasa es que a veces hay miedo y la misma hinchada es negativa”, contó.

El ‘Cholito’, que también pasó por equipos como LDU de Quito, Lobos BUAP y Morelia, también agregó que el año pasado estuvo cerca de irse al Everton de Chile y que fue tentado por los tres grandes del fútbol peruano, pero que eligió Melgar con la esperanza de tener minutos y regresar a la Selección Peruana.