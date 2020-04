Yotún 'coquetea' con Universitario: "¿Te imaginas yo en la 'U'?"

¡Qué sorpresa! Esta cuarentena está que trae muchas revelaciones en el ámbito deportivo y ahora fue el turno de Yoshimar Yotún, quien afirmó que ya se puso la camiseta de Universitario y de Deportes y le queda muy bien. Todo esto en una charla vía Instagram con Edison Flores.

"¿Te imaginas yo en la U?", le pregunta Yotún, ex jugador de Sporting Cristal a "Orejas" que mostró una sonrisa de oreja a oreja. A lo que el actual jugador del Cruz Azul de México agregó: "La verdad es que tengo la camiseta, me la he probado ¡y me queda muy bien, causa!".

Todo esto se dio en la transmisión en vivo mediante la cuenta de Instagram de la selección peruana, provocando emoción en muchísimos hinchas cremas, ya que Yotún es, tal vez el jugador más regular de la "blanquirroja" y siempre tiene el respeto de la gente de todos los equipos. Aunque, claro, la otra cara de la moneda son los hinchas de Cristal, puesto que "Yoshi" es muy identificado con los celestes, club que lo lanzó a la fama tras sus buenas campañas.

Quién sabe y en unos años, cuando "Orejitas" decida pegar la vuelta a Universitario termine por convencer a su hermano Yotún y se ponga de manera oficial la camiseta crema, la del más campeón del fútbol peruano.

EL HISTORIAL DE YOSHIMAR YOTÚN

El volante central de la selección nacional tiene una extensa carrera en el extranjero en clubes de Brasil, Suecia, Estados Unidos y México. En nuestro país, el popular Yoshi, nacido en el Callao en 1991, defendió a José Gálvez de Chimbote y Sporting Cristal.

JOSÉ GÁLVEZ / 2 008

PJ 27, GOLES 2

SPORTING CRISTAL / 2009 a 2014

PJ 159, GOLES 9

VASCO DA GAMA / 2013

PJ 31, GOLES 0

MALMO FF / 2015 a 2017

PJ 79, GOLES 3

ORLANDO CITY / 2017 y 2018

PJ 32, GOLES 5

CRUZ AZUL / 2019 y 2020