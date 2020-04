Roberto Mosquera señaló al culpable del bajo nivel de Emanuel Herrera

Fue directo. Roberto Mosquera señaló que en Sporting Cristal cometieron el gran error de mandar de vacaciones a Emanuel Herrera por 30 días.

"Con Emanuel se cometió un error grave porque, con esa lesión tan complicada que tuvo, no podía salir 30 días de vacaciones. Perdió días de recuperación y nos encontramos con un jugador de un solo pie", señaló el técnico de Sporting Cristal.

Asimismo, Roberto Mosquera comparó al Sporting Cristal campeón del 2012 con el actual plantel que inició con Manuel Barreto al mando.

"El equipo del 2012 era un equipo maduro y al actual le falta madurar mucho más. Por ahora la parte física es lo mejor que estamos trabajando, tenemos un problema en la parte táctica ya que es muy difícil trabajar a distancia", agregó el entrenador a "7Novenos".

Acto seguido, Roberto Mosquera se refirió a Erick Delgado. "Se puede decir que yo sí maté por Erick delgado, lo qué pasa es que él no se enteró, no lo conversamos nunca. Yo le dije a los dirigentes que no pueden dejar ir al mejor Erick de su carrera. Nunca estuve de acuerdo, pero la directiva desarmó el equipo porque no me quería. Se fueron Yotún, Advíncula, Leandro Franco, Mariño".

Finalmente, el DT de Sporting Cristal habló de los errores del pasado del club. "Considero que Cristal tiene dos errores históricos. El primero fue sacar a Markarián, luego de ser campeón nacional y subcampeón de la Copa Libertadores, y el otro es cuando me sacan en el 2013, eso fue falta de gratitud. Porque, en el 2012, campeonamos de forma brillante pero a ellos (dirigentes) no les gustó", sentenció.

Herrera volvió al gol en febrero de este año luego de 10 meses por lesión - Fuente: Gol Perú