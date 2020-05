El 'Puma' Carranza contó la anécdota cuando Alianza Lima lo quiso contratar

José Luis 'El Puma' Carranza prometió amor eterno a Universitario. A los 13 años, cuando su familia estaba atravesando problemas económicos y su futuro estaba dirigido para permanecer en la 'calle', la 'U' le abrió las puertas del viejo estadio Lolo Fernández. Una segunda oportunidad que el joven muchacho no desaprovechó.

Fueron varios años viviendo en el 'Lolo'. Entendió que el fútbol era su pasión y la 'U' su gran amor. Ese sentimiento no le permitió aceptar una oferta de otro equipo. "No podría hacer eso a Universitario", repite el 'Puma', con un tono de fraternidad.

Alianza Lima, el clásico rival, preguntó por él cuando tenía cuatro años en primera división. El exvolante respondió lo mismo que a los otros directivos. "Les agradecí, pero me quedé en la 'U'".

"Siempre voy a estar ligado a Universitario, nadie me va a quitar eso. Es donde me dieron la oportunidad y donde me enseñaron a respetar", indicó Carranza a Movistar Deportes.

Un juramento de amor. El nombre de José Luis Carranza representa una parte de la historia de Universitario. Los hinchas cremas lo recuerdan con cariño y le agradecen por defender la camiseta con respeto y cariño, tal como ellos lo harían.