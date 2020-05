Johnnier Montaño y su pase frustrado a la Juventus de Gianluigi Buffon

A los 16 años, Johnnier Montaño deslumbró en una Copa América y se convirtió en la promesa del fútbol colombiano. Su técnica, picardía y atrevimiento, fueron características que le permitieron emigrar al Parma de Italia.Su primera aventura en el exterior, el primer escalón de su carrera deportiva.

En la Serie A, el exjugador de Alianza Lima se logró consagrar. Gracias a sus 'golazos' se robó las miradas de los grandes equipos italianos. En una entrevista desde la cuenta de instagram de Movistar Deportes, Johnnier Montaño reveló que la Juventus intentó ficharlo en dos oportunidades.

"La muerte de mi madre cuando tenía 17 años, me quitó las ganas de jugar. A eso se sumó que el Parma había vendido a todas sus figuras y a mí me negó dos veces la posibilidad de ir a la Juventus. Fue una época muy dura, no quería saber nada del fútbol profesional", expresó.

En el Parma, Montaño hizo buena amistad con Lillian Thuran y Gianluigi Buffon, estrella de la Juventus. El volante estuvo cerca de defender la camiseta de la 'vieja señora' por recomendaciones de sus grandes amigos.

"En el Parma mis padrinos eran Lillian Thuram y Gianluigi Buffon. Thuram me recomendó dos veces en la Juventus. Con Hernán Crespo también formé una gran amistad, vivimos juntos más de un año", finalizó.