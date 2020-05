Leao Butrón sobre Cristal: “Me hubiera gustado darle algo más al club” [VIDEO]

Hablar del fútbol peruano es hablar de Leao Butrón. El destacado arquero de Alianza Lima ha pasado por varios equipos y tal vez, muchos no sepan que él se inició en Sporting Cristal, en donde estuvo más de 10 años.

Al respecto, el arquero nacional fue consultado si siente que le costó el arco de Sporting Cristal, en referencia por lo dicho días atrás de Eric Delgado. Butrón, ya con más experiencia, no dudó en responder.

“Es el único equipo al que me hubiera encantado darle algo más. No pude conseguir nada, solo el subcampeonato del 2000, ese año salió campeón Universitario”, declaró el actual guardameta blanquiazul para el programa ‘7novenos’.

Además, Leao Butrón agregó lo siguiente: “Ellos me ayudaron con los últimos años del colegio, de la universidad, alimentación. Estuve 14 años en Cristal. Sí creo que no le di lo que me hubiera gustado darle. Solo fui titular el año 2000”.

El arquero de Alianza Lima también habló sobre la gran campaña que tuvo el cuadro blanquiazul en el 2017 en donde fue una de las figuras junto a Luis Aguiar. Aquella vez, los grones no necesitaron jugar Playoffs al ganar el Clausura.

Cabe mencionar que el ‘1’ de La Victoria contó que con Pablo Bengoechea nunca tuvo problemas, pero que no entendió por qué, para el uruguayo, no fue titular indiscutible en el arco de Alianza Lima.