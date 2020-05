Universitario: Bebé de Luis Urruti bailó la arenga “vamos merengues” [VIDEO]

A los pocos meses de arribar a Universitario de Deportes, Luis Urruti se ganó a la hinchada crema con su "garra" para disputar cada balón y buscar goles, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

No obstante, el jugador uruguayo también ha demostrado el mismo afecto que siente la fanaticada hacia su persona, como lo exhibió en las redes sociales con su pequeño hijo.

Urruti publicó en su cuenta de Instagram una historia donde el jugador realiza el conocido cántico, “vamos merengues”, pero el reciente fichaje del conjunto de Ate no se encontraba solo.

Cuando el delantero hacía la arenga durante su confinamiento, el bebé del "charrúa" bailaba al ritmo de la canción mientras se colgaba de la baranda de su cuna, generando ternura en las redes.

El "11" merengue no la pasa bien durante el aislamiento social que se vive en el Perú, ya que el jugador se encuentra alejado de su familia en medio de la pandemia por el coronavirus.

"No tenemos ningún familiar, en cambio en Uruguay tenemos a toda nuestra familia y por eso creo que es justo que podamos ir para allá. No es porque me quiera ir de la ‘U’, yo dije que si es por mí me quedo a vivir acá porque es hermoso esto“, declaró Urruti.