Facundo Gareca recordó histórico tiro libre a la 'U': "La orden de Ospina era que haga el gol" [ENTREVISTA]

Domingo 6 de setiembre de 1998. Facundo Guillermo Gareca Medina (nacido en Concepción, Tucumán el 5 de octubre de 1973) ingresaría a los recuerdos imborrables de la hinchada de Alianza Lima con aquel gol de tiro libre ante Universitario.

Édgar Ospina, entrenador de los íntimos en aquella temporada, fue el artífice de su llegada a mitad de año tras verlo jugar un partido en Argentina: el gol que convirtió con camiseta de Arsenal de Sarandí lo convenció para traerlo al club de La Victoria en reemplazo de David Chévez, quien migraba al Aris de Grecia.

El equipo del 'Peinadito' no venía bien y se encomendó al atacante argentino para que ejecute la falta que, inicialmente, era disputada entre Frank Ruiz y Juan Saavedra. "Patéalo vos, me dijo Frank cuando llego al tiro libre", nos relata el ahora DT auxiliar de Sergio Rondina en Arsenal de Sarandí.

"Édgar Ospina me dijo que vaya y meta el gol. Estuve esperando más de un minuto hasta que le hicieron la falta a Sampi (Juan Saavedra)", confesó el 'che', quien quiso darle mayores alegrías a la hinchada íntima, pero los problemas económicos del club impidieron ello.

¿En qué momento usted decide seguir la carrera de futbolista?

El amor de fútbol nace por mi papá. No recuerdo a que edad vi mi primer partido, pero como le han sucedido a muchos futbolistas, yo dormía con la pelota en brazos. Soy del interior, de Tucumán, y nací con la educación (el colegio) y con una pelota, empezando en el barrio, una canchita de cemento, de tierra o en la misma calle sin importar los autos. Así fue mi infancia. Gracias a Dios y a mis padres no sufrí mucho la vida como si ha ocurrido con otros jugadores.

Usted debuta en Atlético Tucumán en donde hace una buena campaña (1992-1994) y leí que estuvo cerca de firmar por un club español. ¿Por qué se cayeron las negociaciones?

Después de esa buena temporada, en los primeros seis meses hice 6 goles y después hice 18. Me compra el empresario Mascardi que es muy conocido en Argentina y me lleva por intermediarios al Sevilla. Cuando llego, el año anterior se había ido Maradona, Simeone. Fue una experiencia espectacular. Tuve al lado a Davor Suker, el delantero croata, me sirvió de mucho.

Existe un dilema sobre la migración de futbolistas sudamericanos al mercado europeo. ¿Es necesario emigrar joven para adquirir experiencia o sería mejor buscar una consolidación y partir con una mejor base?

Es muy buena tu apreciación. Es una disyuntiva para el jugador, un problema. Muchas veces los futbolistas quieren irse, pero no están listos conceptualmente. Cuando fui a Alianza Lima tenía 24 años y todavía me faltaban muchos conceptos como jugador, a pesar de que ya era un jugador grande.

Cuando uno decide irse sin experiencia, tiene que afrontar muchas cosas y muy pocos logran adaptarse. Eso sí, te sirve muchísimo de experiencia. para lo que viene.

Mencionaba a Alianza Lima, pero antes de entrar a hablar su llegada al club blanquiazul, usted fue a Israel un año antes. ¿Por que allí?

Nuevamente la inexperiencia y falta de asesoramiento en la toma de decisiones. Los mismos representantes te empujan y te dice 'mirá, vas a ganar esto (dinero)'. Uno lo ve por ahí y más cuando uno es joven. La liga israelí es muy competitiva, sin embargo, no estuve del todo convencido. Estuve un año, jugué la Copa Intertoto.

Entonces se llega a la conclusión que si podría retroceder el tiempo y cambiar algunas cosas, sería el manejo de representantes, es decir, rodearse con mejores personas.

Sí, totalmente. El tema pasa por ahí. Los jugadores ahora están mucho más preparados, más capacitados. La generación de futbolistas ha ido mejorando y eso ha ayudado a que las decisiones no sean tan apuradas.

¿Cómo se da la posibilidad de llegar a Alianza?

Édgar Ospina vino a Argentina para ver a delanteros ya que David (Chévez) se iba (al Aris de Grecia). Él ('Peinadito) sabía que se iba y entonces salió a buscar a otro atacante. Fue a ver un partido a la cancha de Quilmes y yo venía con una racha importante en Arsenal y convertí un gol.

Algo que recuerdo muy bien es que a Alianza Lima no fui preparado físicamente. Estaba en casa (la temporada de la Superliga Argentina había terminado) porque pensé que las negociaciones se habían cortado, pero me dijeron que tenía que ir a Perú.

La vida es muy linda en Lima, a pesar del tráfico (risas). El presidente Alberto Masías se portó muy bien conmigo, conocí a toda su familia. Le tengo un agradecimiento enorme. Incluso a uno de sus hijos le dediqué un gol. He perdido contacto porque no uso las redes sociales, pero espero retomarlo muy pronto.

¿Qué le dijo Édgar Ospina en su primer entrenamiento?

Me dijo que esté tranquilo y que busque ser feliz en Lima. Estoy muy agradecido con el 'profe'. Sabía de la presión que tenía, pero siempre mostraba su lado alegre como siempre veía el fútbol. Así manejó el grupo, y eso fue fundamental para que todos seamos una familia. Su personalidad permitió que varios jugadores destaquen en Alianza.

Alianza llegaba de dos empates (ante Sporting Cristal y Alianza Atlético) antes del clásico con Universitario. ¿Cómo fue la antesala previo al partido?

Fue un partido para nosotros, para el profesor Ospina. Veníamos con la necesidad de ganar. Unos días antes, recuerdo que veníamos de jugar la Copa Merconorte y yo estaba muy cansado. Le había dicho al profesor que no estaba en condiciones de jugar el partido entero y por eso me tocó ir al banco. Nunca hubo problemas entre compañeros y cuerpo técnico. Nunca hubo malicia entre nosotros sobre quienes salían y quienes entraban. Me acuerdo algo curioso un día antes.

¿Qué ocurrió?

Día previo al partido, el profesor Ospina había llevado a un cura, un pastor para que bendiga al plantel. Ya el día domingo (fecha del partido) en la mañana estaba muy nervioso. Comimos fideos a las 11 de la mañana. Fue un partido muy luchado y peleado, como siempre se juegan los clásicos, a muerte. Mientras entraba en calor, me imaginaba situaciones y por eso miraba a los defensores que iba a enfrentar.

Se da el famoso tiro libre y quisiera consultarle si era cierto entorno a algunos recortes que señalan que Ospina, al ver que Frank Ruiz iba a patear, dijo que no, que usted estaba en la obligación de patearlo y anotar.

No nada que ver (Risas). En realidad fue así, el profesor Ospina me manda a calentar y ya iba a ingresar, pero la pelota no salía. Me quedé con un minuto y medio al costado de la línea para entrar, pero la pelota no salía. Le hacen un foul a 'Sampi' Saavedra.

¿Qué le dice usted a Saavedra y Ruiz, quienes ya se habían acomodado para ejecutar el tiro libre?

Ingreso y saludo al 'Churre' (Hinostroza) y les digo que la orden de Ospina era que haga el gol (risas). Llego y estaba Saavedra, Frank y Marcial Salazar, quien también le pegaba muy bien. Frank se me acerca y me dice 'pégale tú, Facu. Es tu gol'. Me acuerdo muy bien eso porque con Frank, Churre, Sampi, Salazar nos quedábamos para patear, lo poníamos a Del Mar a atajar. Nosotros nos burlábamos de él o él de nosotros. Pasó de hacer un gol y ganar el clásico. Le pegué con mucha fe, con el alma.

¿Por qué decide pegarle por afuera? La distancia era propicia para pegarle por encima de la barrera.

A pesar de la distancia, no dudé. Tuve mucha fe al momento de patear. Creo que pasó por ahí. La pelota como que se levantó y luego bajó. Con Frank entrenábamos así. Festejamos todos al final. Fuimos una gran familia. Recurdo a Basombrío, Jayo, Pizarro, Bazalar, Sandrito Baylón, Asprilla, Alfonso Yañez, Miguel Llanos me acuerdo de todos. Tuve la posibilidad de compartir con Jayo y Bazalar cuando vinieron por Argentina.

¿Qué anécdota vivió con Jayo y Bazalar?

Con Juancito hemos comido parrilla. Se quedó en mi casa cuando estuvo en Unión. Él era uno de los más alegres en el plantel junto a Basombrío, Saavedra y Alfonso. A veces entraba en sintonía Claudio (Pizarro) que era más reservado al igual que (Roberto) Silva Pro. Con Bazalar nos encontramos cuando llegó a Argentina para jugar con Cienciano la Sudamericana.

¿Y con Pizarro?

Con Claudio también nos quedábamos a practicar tiros libres y a definir. Era muy jovencito, pero ya se le notaba que era un grandísimo jugador. Técnicamente muy bueno y con muchas ganas de aprender. En ese plantel había jugadores de selección, muy importantes. Incluso recuerdo que en las formativas ya resaltaban Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Me acuerdo que su tío (Roberto) era muy amigo de Basombrío y hablaban de Jefferson, era un excelente jugador.

¿Qué recuerdos tienes de Sandro Baylón?

A Sandro le decíamos 'Mudo porque no hablaba. Era muy buenito. Era muy fuerte, saltaba a cabecear, impresionante el salto que tenía. Era veloz, era un jugador de selección. Quiero recalcar que Ospina fue muy inteligente para llevar este plantel.

¿Por qué?

Porque él una vez a la semana nos juntaba a comer en la casa de algún jugador. Nos tocó ir a la casa de 'Sampi' Saavedra, a la de Silva Pro, a la de Bazalar, fuimos a todas las casas de nuestros compañeros y sabíamos como vivían. Nos conocíamos mucho a pesar del corto tiempo. Éramos más que un equipo, éramos una familia. Eso lo logró Ospina, era su manera de ver el fútbol. Te cuento una pícara historia que pasó en la casa de Roberto Silva.

La vez que fuimos a comer a la casa de Silva Pro, los pícaros del grupo hicieron una maldad. Comimos rocoto relleno, una deliciosa comida que recuerdo. Había sobrado bastante rocoto y los compañeros empezaron a esconderlo debajo de los sillones, detrás de las cortinas. Imagínate a todo el plantel de Alianza Lima en tu casa (risas). Ya te imaginarás toda la cólera de Roberto al día siguiente (risas).

Los registros de la época indican que marcó 12 goles en 25 partidos entre el Torneo Clausura y la Copa Merconorte. ¿Por qué se llega a dar su salida?

El club en esa época no estaba bien organizado. Tenía muchos problemas económicos. El presidente Masías había heredado problemas de gestiones anteriores, se había hecho cargo de una bomba de tiempo, sin embargo, siempre nos cumplieron. El presidente me dijo que la realidad de Alianza, al año siguiente, iba ser de bajar los presupuestos y ello implicaba la no renovación a algunos extranjeros. Por eso no continué. Me hubiese gustado darle mucho más a Alianza.

¿Ha seguido las campañas de Alianza en los últimos años?

Sí. El club ha crecido muchísimo. Siempre es bueno que asista a la Copa Libertadores, internacionalizarse es muy bueno. En el fútbol siempre debe de existir las 'cuatro patas'.

Por favor, explíqueme la definición de las 'cuatro patas'

La primera pata son los jugadores, la segunda es tener un excelente cuerpo técnico que los sepa llevar, la tercera es la dirigencial que sostenga el proceso y la cuarta se le acuña a la participación de los hinchas y del periodismo. Cuando se cumpla a cabalidad los cuatro puntos, el fútbol va a progresar. Me gustaría volver a Alianza como entrenador porque como jugador ya no puedo (risas). Ahora soy segundo entrenador o ayudante de campo de Sergio Rondina en Arsenal, el año pasado salimos campeones y ascendimos a la Superliga. El club, que está a cargo de la familia Grondona, ha entrado en reestructuración y en ello vamos.

Muchas gracias por el tiempo, estimado Facundo (la entrevista duro cerca de una hora y 14 minutos). Un abrazo a la distancia

Gracias, un abrazo para todos en Perú y muchas gracias por la llamada. Un saludo para todo el pueblo aliancista. Siempre llevo en el corazón a Alianza por todo el cariño que me dieron a pesar del poco tiempo que tuve en la institución.

Preguntas 'Ping Pong'

Mourinho o Guardiola: Guardiola.

Real Madrid o Barcelona: Barcelona.

Patear un tiro libre o penal: Patear un tiro libre.

Gol en el último minuto o goleada: Gol en el ultimo minuto.

El mejor jugador en su posición en la actualidad: Robert Lewandowski.

El mejor jugador en su posición en la historia: Ronaldo.

Atlético Tucuman: mucho cariño.

Arsenal: mi segunda casa.

Alianza Lima: el club que recuerdo con el corazón.

Maradona o Pelé: Maradona.

Bilardo o Menotti: Bilardo.