Carlos Moreno: “Sigo siendo administrador de Universitario mientras la Junta de Acreedores no elija a otro”

Solución y Desarrollo, de los hermanos Leguía, señala que con la tacha sustantiva de Sunarp, Carlos Moreno queda ya totalmente inhabilitado para ejercer cualquier función como administrador de Universitario de Deportes y que son ellos los que retoman el poder del club al sí estar en registros públicos. Sin embargo, Carlos Moreno volvió a dar su versión sobre el particular.

Moreno habló para el programa PBO Digital, conducido por el periodista deportivo Carlos Alberto Navarro. ¿Eres o no el administrador de Universitario según Registros Públicos en el aspecto legal?, fue la pregunta del popular ‘Tigrillo’ a Carlos Moreno que respondió de la siguiente manera: “Sí, totalmente. Lo que determina quién es administrador o quién ya no es lo es, solo es en el acuerdo de Junta de Acreedores. Y en la Junta del 14 de febrero, removieron a Solución y Desarrollo Empresarial y me nombraron a mí”.

Acto seguido, Moreno agregó: “que no se haya cumplido con un trámite de inscripción, que ya está siendo impugnado, no anula ese acuerdo. Mi inscripción de Registros Públicos tiene como una intención publicitar el nombramiento, pero de ninguna manera es constitutivo en mi condición de administrador concursal”.

El ‘Tigrillo’ le pidió ser más claro, pues la tacha de Sunarp señala que es a causa de que él ya no tiene registro como administrador por una resolución del Indecopi. “En lo que se sustenta la tacha es en una resolución de Indecopi del mes de marzo en el que me quitan el registro, efectivamente, pero el registrador omite leer dos reglones más abajo donde se señala que yo continúo en el cargo de administrador concursal realizando todos los actos de administración necesarios hasta que la Junta haga un cambio. El registrador actuó de manera irregular. Con Coril (fideicomiso de Universitario) no hay problema, tienen claro quién es el administrador”, señaló.

Por último, se refirió al caso del técnico Gregorio Pérez y dio pautas de lo que tiene que suceder para que pueda volver al Perú y dirigir a la ‘U’. “Si el médico lo certifica, y el profesor Pérez está apto, todo bien, vendrá a dirigir al equipo. No hay ningún plan ‘B’, niego tajantemente haber hablado con Ángel Comizzo, no hemos hablado con ningún DT. Esperemos poder entrenar en Campo Mar, sino estamos viendo opciones, pero es mentira eso que estamos buscando colegios para entrenar”, finalizó.