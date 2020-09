Pablo Peirano, el DT que se formó con Tábarez y quiere dar el golpe con Mannucci

Con 15 puntos y quintos en el Apertura, además de haber logrado tres triunfos al hilo en el reinicio del torneo, Carlos A. Mannucci se postula también a la pelea por el campeonato. Los trujillanos muestran un importante nivel y hay un hombre que trabaja en silencio, pero de manera intensa, buscando dar el golpe.

Se trata del técnico uruguayo Pablo Peirano Pardeiro que en una extensa charla con LÍBERO cuenta los secretos del “tricolor”. ¿Sabías que fue parte de la formación de algunos cracks como Federico Valverde y tuvo de maestro al gran Óscar Washington Tabárez? A continuación, la nota con el estratega ‘charrúa’.

Mannucci parece otro equipo, muestra una notable mejoría en el regreso del torneo. ¿Qué cree usted que funcionó para estar así?

Estamos muy conformes con el desempeño de los futbolistas en los tres partidos. Es un efecto del trabajo que venimos haciendo desde el primer día que llegamos, desde el 15 de marzo. Trabajamos mucho en silencio, nunca dejamos solos a los futbolistas. Hemos hecho muchas tareas por plataformas, y les mostramos todo el plan de trabajo en audiovisuales a los jugadores y luego en cancha bajamos todo a tierra. Entre todos armamos lo que hoy tenemos que es solo un comienzo de tres fechas, pero sabiendo que falta mucho.

¿Cómo asumió usted y su comando técnico el hecho de tener que trabajar por plataformas como Zoom en esta pandemia? ¿Se puede hacer un buen trabajo?

Nosotros con el cuerpo técnico, que está conformado por Ramón Vásquez (PF) y Javier Tetes (AT), tomamos como desafío trabajar a distancia. Teníamos que hacer algo para que salga un mejor trabajo entre todos. Utilizamos Zoom, pero al mismo tiempo me filmaba las charlas con los futbolistas. También lo hacía individual, a la línea de cuatro, luego analizábamos los partidos de Europa, las diversas estrategias que utilizaban los equipos. También contraté un coaching y trabajamos sobre objetivos. Cada jugador en su plan de trabajo, con tareas distintas.

¿Cómo era esos trabajos de analizar a los equipos europeos junto a sus jugadores?

Le dejaba de análisis a los jugadores la Champions, seguimos mucho al Dortmund, charlábamos con los jugadores de estos aspectos. Lo que busco es que el futbolista mejore en su conocimiento de lo que es el fútbol como estrategia para desarrollarlo.

¿Cómo maneja el tema de la disciplina en su plantel?

Nosotros tenemos una conducta de trabajo con pautas marcadas de comportamiento. El que se adapta se queda y el que no tiene las puertas abiertas. Hay comportamientos colectivos que se tienen que cumplir. Somos imagen y es una responsabilidad. Mi plantel responde bien.

¿Cuál es su ideología futbolística?

Me gustan los equipos dinámicos, compactos y ofensivos. La intensidad la tenemos que poner con pelota y sin pelota. Nosotros atacamos con juego posicional, juego directo, transiciones rápidas, con pelota quieta. Y a la hora de marcar, hay desplazamientos que tienen que cumplirse. Luego ayuda que tenemos un plantel de dos jugadores por puesto, con poder ofensivo interesante y todos entrenan de manera profesional.

¿Es usted un técnico obsesivo, que casi no duerme por pensar en cómo plantear los partidos?

Yo el partido del fin de semana lo empiezo a trabajar apenas termina el otro partido que tuve. No llego al partido pensando tanto. Me desgasto físicamente y mentalmente en la semana, en el trabajo, hago charlas audiovisuales cada semana. Yo soy un técnico muy pasional, me gusta motivar al futbolista, soy muy exigente a la hora de trabajar, muy disciplinado.

¿Y siempre fue así de exigente? ¿Quién en el fútbol lo hizo así?

A mi papá, que siempre me exigió de pequeño y fue técnico también por muchos años. Como futbolista siempre me gustó mucho el entrenamiento. Luego he tenido muchos entrenadores que me guiaron en ese sentido. Con la formación, en la selección, trabajando 4 años donde se busca la elite y la mejora continua. Comencé en la selección 4 años con el proyecto de Tabárez, dejé de jugar para ir a la selección a la que me llevó Juan Verzeri. Empecé trabajar en la Sub20 como asistente técnico.

¿Cómo es trabajar, tener cerca, compartir, con el maestro Óscar Washington Tabárez?

Estar con Tabárez es increíble, tiene como un encanto, no quería que se me escapara absolutamente nada cuando lo escuchaba. Invita a entrenar y observar todos los trabajos de la mayor. Es un máster impresionante. Digamos que soy un producto de esa formación (de Tábarez) y después uno va adquiriendo otras cosas como en el caso de Gerardo (Pelusso) con quien también trabaje. Te enseñan como seleccionar al jugador, formarlo, que es algo muy completo.

¿A qué cracks uruguayos dirigió en la selección?

En la Sub-20 con Matías Vecino (Inter de Italia), Diego Laxalt (Milán) y en la Sub-15 con Diego Rossi (Los Ángeles de la MLS) y Federico Valverde (Real Madrid) que era espectacular, un jugador siempre muy profesional a pesar de la edad que tenía.

Volviendo a Mannucci, a muchos les sorprendió que el año pasado se fuera del equipo…

Primero debo decir que estoy agradecido a Mannucci por la oportunidad de trabajo que se me dio desde el primer día. Hicimos un trabajo donde el equipo estuvo comprometido. La campaña fue muy buena y después como todos no se llegó sobre al final a un acuerdo. El club habló conmigo para renovar, pero no se pudo llegar a un acuerdo. Esperé un poco más porque había otras ofertas acá y en el extranjero, pero siempre me mostraron su deseo de continuar.

¿Es cierto que hubo un interés a fines del año pasado para dirigir a Universitario de Deportes?

Sí, sé que hubo interés de Universitario y estando en Montevideo también hubo otros llamados. Las referencias fueron muy buenas. Uno trabaja para lograr grandes cosas, pero reitero que estoy cómodo y agradecido con Mannucci. Reconforta que a la gente le guste la propuesta de este grupo de trabajo, buscando ser lo más profesional posible. Quiero aportar para el futbolista peruano.

Estar lejos de la familia, en un país como el Perú que tiene muchos contagios por la COVID-19. ¿Cómo manejar eso?

La familia está bien, en Uruguay el contagio no es tanto como acá, hasta la escuela está abierta para los niños. Es difícil la distancia y no tener la posibilidad de poder viajar porque los aeropuertos están cerrados. Pero me queda defender esta oportunidad de trabajo con mucho esfuerzo para que ellos levanten lo que nosotros y valga la pena todo el esfuerzo que se hace.

Para terminar profesor Peirano, y agradeciéndole la entrevista, ¿usted admira a algún entrenador extranjero o simplemente trata de dejar su sello?

Sigo a muchos entrenadores, soy fanático de navegar por Internet y mirar videos, conferencias y los trabajos que hacen Klopp, Simeone, Guardiola. Gallardo, Coudet, pero trato de ser Pablo Peirano original en ese sentido. Quiero ser el mejor Pablo posible como entrenador, busco la estrategia siempre, también lo que pasó en el Mundial de cómo cambian las estrategias. El fútbol se está modificando de una manera muy rápida.

EL DATO: Peirano lleva 24 partidos en Mannucci contando los compromisos del año pasado. 10 partidos ganados, 10 empatados y solo 4 perdidos.

Trayectoria: