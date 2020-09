¿Jesús Barco volverá ante Llacuabamba? "Tenemos opciones en ese lugar", apuntó Ángel Comizzo

Si bien Llacuabamba se ubica en el penúltimo puesto del Torneo Apertura con ocho puntos, Ángel Comizzo advirtió que no será un rival fácil para Universitario, además el entrenador argentino dejó dudas sobre la titularidad de Jesús Barco, quien no fue tomado en cuenta ante Alianza Universidad por decisión técnica tras ser 'ampayado' con Melissa Klug.

"Será un partido difícil porque es un rival que está jugando otro tipo de campeonato. Será un rival de mucho cuidado y complicado", señaló el entrenador de Universitario, Ángel Comizzo.

Asimismo, el 'Indio' prefirió no adelantar nada sobre la continuidad de Jesús Barco en el equipo. "No lo sé. Todavía no lo hemos pensado. Tenemos opciones en ese lugar. Todavía no está definido. No hemos tomado la decisión de quién va a jugar", agregó el DT de Universitario.

De otro lado, Ángel Comizzo elogió el buen momento de Alejandro Hohberg. "Es un jugador inteligente y que hoy está en un buen nivel. A su juego individual le ha agregado el sacrificio que el equipo necesita. Tanto él como los otros delanteros que juegan saben que son los primeros defensores del equipo. Alejandro está con mucha confianza y está bien", indicó.

Finalmente, Ángel Comizzo habló de la última victoria sobre Alianza Universidad. "Creo que el equipo jugó un muy buen partido ante un rival muy difícil y que venía haciendo bien las cosas y que al inicio del torneo estaba puntero", concluyó.

Día, hora y lugar del partido

El sábado 12 de setiembre (11:00 am), Universitario defenderá el primer lugar del Torneo Apertura ante Llacuabamba, que se ubica en el penúltimo puesto de la clasificación.