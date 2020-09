Néstor Otero, el DT de Llacuambamba que es matemático y quiere sorprender a Universitario

Néstor William Otero Carvajal es el técnico de Deportivo Llacuabamba, club que está comprometido con el descenso pero que en los últimos dos partidos está mostrando una mejoría futbolística y también en puntaje. En los últimos dos partidos logró 4 puntos, mostrando un juego aguerrido y sorpresivo. El equipo busca aferrarse a la primera división y el DT colombiano, en charla exclusiva con LÍBERO, advirtió que va con todo para sumar mañana ante Universitario.

¿Qué tan difícil está siendo trabajar lejos de la familia y en medio de una pandemia?

Es bastante difícil la situación, estar lejos de la familia, de los hijos, de la esposa, pero gracias a Dios está el celular para estar conectados con ellos y eso ayuda y da tranquilidad para el trabajo. Estamos con el cuerpo técnico en un departamento y nos apoyamos todos en medio de esta situación compleja.

¿Llacuabamba se salvará, le podrán dar vuelta a la situación?

Nosotros nos estamos jugando un campeonato diferente, en la situación en la que estamos cada partido para nosotros es una batalla, una final, porque tenemos que sumar puntos para salvar la categoría y no estamos muy lejos de salir de esa zona si vemos los puntos que nos separan de los puestos superiores. Nosotros solamente miramos hacia arriba con mucha fe y mucha esperanza. Ya el equipo se concientizó. Estamos en una situación incómoda, pero con compañerismo y entrega vamos a sacar esto adelante.

¿El club le está cumpliendo a usted y a los jugadores en el tema de salarios? ¿Por qué aceptó venir a Perú?

Yo he dirigido a 12 equipos en Colombia y quería probar suerte en el exterior. Tenía ganas de asumir ese reto. Sobre lo otro, nadie contaba con la pandemia y, bueno, como se sabe el equipo es de los mineros de Llacuabamba, la mina produce el capital de los salarios, pero sabemos que paró y sé bien que ahora todo esto va a mejorar. Es un reto para mí, hay mucho camino para recorrer. Ya estamos sumando, tenemos el objetivo cerca. El club siempre está dispuesto a solucionar las cosas, estamos mejorando día a día, se comportan muy bien con nosotros y vamos a salir adelante juntos. Hasta los equipos más grandes tienen dificultades económicas, pero siempre nos dan la cara y nos han querido cumplir y poco a poco lo están haciendo.

¿Usted es profesor de matemáticas?

Así es. Yo estudié licenciatura de educación en Cali, ejercí como 11 años y dicté clases en la universidad autónoma de Cali y a la vez soy profesional del deporte en especialidad de fútbol. En Sudamérica el fútbol es mejor remunerado que la educación y uno entonces tuvo que elegir. Me tocó. Es algo contradictorio que el deporte pagué más que la educación.

¿Conoce bien a su compatriota Donald Millán?

Yo dirigí a Donald en dos equipos: la primera en Atlético Huila y la segunda en La Equidad y tras estar ahí le sale la propuesta para venirse a Perú. Es un jugador técnico, un gran muchacho, y sabía que iba a triunfar en Perú. Conozco a Donald y él también me conoce muy bien a mí y él sabe que el partido para los dos lados no va a ser fácil, plantearemos nuestra estrategia para controlar no solo a Millán, sino a todo el equipo. La U también tiene a Hohberg, a Santillán

¿Podrá sorprender a Universitario?

Es un equipo que tiene oficio trabajo. Vamos a tratar de mostrar nuestras herramientas. Sabemos que enfrentaremos a un gran rival, el puntero, pero tenemos que hacer nuestro partido, buscando el objetivo, para sumar puntos. Respetamos al rival, pero nosotros buscaremos sumar.

¿Qué le parece el presente de su delantero Alex Valera?

Dios le ha puesto a Alex la posibilidad de jugar un torneo en Lima por la pandemia y hace que muchas personas lo puedan ver y al equipo y valoren su trabajo y entrega como la de los otros muchachos. Los jugadores de Llacuabamba son muchachos con muchos deseos de triunfar y salir adelante. Alex jugó fútbol playa y fútbol sala, con mucha potencia de gol, que va bien en el juego aéreo, que no da ningún balón perdido, choca con los centrales, presiona, que no da ningún balón por perdido y que estoy seguro puede jugar en cualquier club del mundo.