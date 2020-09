Universitario: Jugadores a préstamo en el Atlético Grau no podrán jugar mañana

Mañana Universitario debe ganar para mantener la ventaja que tiene en la punta de la tabla del Apertura y seguir firmes. Inteligencia, cautela y mucha efectividad necesitan los cremas. El rival de turno será el Atlético Grau que urge del triunfo pue está complicado y la continuidad del técnico 'Rafo' Castillo pende de un hilo.

Los cremas, dirigidos por Ángel Comizzo, pondrán lo mejor de su plantilla, además de confirmarse el regreso a la defensa de Nelinho Quina. Sin embargo, Grau se verá disminuido en su once titular. Y es que Gary Correa, Enmanuel Páucar y Tiago Cantoro no podrán jugar ante la "U", ya que los tres pertenecen a la institución merengue y en el momento que se firmó el préstamo al club de Piura se estableció en una cláusula que no puedan jugar frente al equipo dueño de su pase.

Correa y Páucar son habitualmente utilizados en el esquema del Grau. Son fundamentales. Sin embargo, Cantoro es la otra cara de la moneda pues no es utilizado para nada. Volviendo a lo contractual, los tres jugadores están a préstamo hasta diciembre del presente mes y el acuerdo, la cláusula que no los deja jugar ante la "U", se firmó a inicios del presente año cuando Jean Ferrari era el gerente deportivo durante la administración de Solución y Desarrollo.

El que sí podrá enfrentar a Universitario es Kleiber Palomino, que se inició en el cuadro crema pero ya no tienen ningún vínculo. El habilidoso jugador se fue libre y hoy está teniendo buenas actuaciones en el Grau, Fecha a fecha muestra un importante nivel y ya lleva dos goles en el torneo Apertura. El choque va mañana a las 3:30 pm en el campo sintético de San Marcos.