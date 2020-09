Ángel Comizzo respondió a los detractores de Universitario: "Ya dejen de llorar"

Las medias tintas no van con Ángel Comizzo. Siempre, desde su época de jugador, fue directo. No anda con rodeos. El DT de Universitario explicó las razones de porqué no se llevaron el triunfo y le tiró un dardo a los detractores.

“Lo sucedido es producto de la desatención que no debe ocurrir en un equipo que pelea el título, son cosas que no puede pasar. Algunos dicen que saben trabajar con el resultado, nosotros decimos que metemos. Son mensajes diferentes, distintos. A todos nos gusta jugar bien, pero a veces no se puede”, dijo el estratega a las cámaras de Gol Perú.

Luego, arremetió contra aquellos que señalaban que la “U” era un equipo beneficiado con los penales. “Esperemos que para esta semana no haya ningún llorón, porque lloran, lloran, lloran y, bueno, nos cobraron dos penales. No lloren más muchachos, luchen por estar arriba”, disparó Comizzo ya se alista para el partido de mañana ante Atlético Grau en San Marcos. “Volvemos a jugar en una cancha en la que no se debería jugar fútbol, nos ponen ahí y no podemos hacer nada”.

De otro lado, el defensor nacional Nelinho Quina volverá al equipo tras cumplir su fecha de suspensión pro acumulación de amarillas. El back es vital en el fondo crema por su experiencia y jerarquía, además de que se comprende de maravillas con el uruguayo Federico Alonso. ¿Y Aldo Corzo? Todavía estará apto medicamente a fines del presente mes, con lo que Diego Chávez seguirá siendo el lateral derecho. Además, para confraternizar mañana el plantel merengue realizará una parrilla en Campo Mar, junto al comando técnico, para seguir más unidos que nunca y poder mantenerse firmes en la punta del torneo Apertura.

Por último, Universitario mostró imágenes ayer de cómo está la cancha del estadio Monumental y lo pusieron a disposición de la Liga 1 y para que pueda ser utilizado en el torneo local. El gramado de juego está el óptimo estado y LÍBERO conoció que la FPF aceptará usar el coloso de Ate.