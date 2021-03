Presidente de Chavelines alista denuncia penal y acudir a la FIFA por caso Santiváñez

Los días siguen pasando y todavía no existe una sanción para Miguel Santiváñez, acusado por amaño de partidos por el Alianza Atlético vs Sport Chavelines, correspondiente a una de las semifinales de la Liga 2.

"Por ahora se sigue investigando, la Comisión de Ética sigue pidiendo informes y todo. Pero al árbitro solo no se lo ha programado, no hay más. Ayer se comunicaron conmigo para decirme que solo son supuestos y que hasta ahora no hay una sanción formal. Para mí, es una burla para todos los que estamos involucrados en esto", disparó Jean Acevedo a la 'Oral Deportiva' de Radio Ovación.

"Para ellos no han sido suficientes las pruebas, creo que no quieren que haya ningún responsable. Me piden más información a mí, pero no a los demás", lamentó.

"Al presidente de la Comisión de Ética, se le ha dado fotos y videos de la persona que me entregó a mí las pruebas y es la mano derecha del señor Juan Merino. Que incluso fue detenido junto a él por un tema ajeno al fútbol. No solo le he entregado el nombre, sino fotos y videos de cuando él me está dando la información", añadió.

Mientras la Comisión de Ética de la FPF investiga sobre su caso, la Conar solo ha decidido no programar a Miguel Santiváñez para la Liga 1 Betsson.

Ahora bien, Jean Acevedo anunció otras medidas ante la posibilidad que el árbitro investigado quede impune. "Vamos a iniciar con la denuncia penal y también iremos a FIFA para hacer la denuncia correspondiente. Con lo que me indicaron ayer, estoy viendo que no tienen ganas de poder hacer algo aquí", sentenció.