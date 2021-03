Álvaro Barco tras fallo del TAS a favor de Alianza: "Es un papelón lo que ha hecho la FPF"

El TAS falló a favor de Alianza Lima y esta noticia es la más comentada del día. Ante ello, Álvaro Barco, gerente deportivo de la San Martín, se pronunció sobre el tema, aclarando que la imagen de la Federación Peruana de Fútbol está quedando mal.

Álvaro Barco, habló para radio Ovación. "Después de lo expuesto por el TAS en cuanto el tema de Alianza tengo dos sensaciones. La primera es mala, es un papelón lo que ha hecho la FPF a través del departamento de Licencias, lo hablo en términos generales a nivel internacional en materia de imagen. Uno cree que que el torneo peruano ha tocado fondo, pero cada vez encontramos más barbaridades", dijo Barco.

Luego agrega. "Por otro lado, Alianza consiguió lo que todos sabíamos que era evidente, el que haya una competencia desleal. A nadie le gusta quedarse con un reclamo, pero a través de esto se puede evidenciar todas las irregularidades que han sucedido con este brazo manipulador de Licencias, a pesar de que se flexibilizó el tema por la pandemia, Licencias hizo lo que le dio la gana. La mala suerte de Stein, fue que el afectado era Alianza Lima, si hubiéramos hecho un reclamo global por todo el tema de Licencias, habrán 3 o 4 equipos involucrados. Licencias actuó sobre otros clubes siendo exigente en todo momento, y hay otros clubes, como Stein en este caso, que hizo lo que le dio la gana con la FPF", indicó.

Barco manifiesta que. "En estos momentos, con todos estos informes que Licencias elevó al tribunal se podrán ver qué cosas más se han hecho en esta área con todas las irregularidades. No solo se trata de que Alianza vuelva a primera, sino de poner en evidencia la manipulación de la FPF con referencia a amigos y enemigos".

Sobre como quedará la Liga 1, menciona. "Hablé con Víctor Villavicencio y me dijo que estaba en la FPF. Ahora, sabemos que una resolución del TAS tiene que ser acatada de forma firme y donde no hay ninguna interpretación. Todo esto se debe manejar con mucho cuidado, se debería interactuar con los clubes y manejarlo en conjunto. No podemos resolver sobre la marcha y seguir en este mamarracho".