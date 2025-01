Ernesto Arakaki: "Se diseñó torneo Sub 18 con 14 a 16 equipos como máximo"

Tras el abierto pedido de Ricardo Gareca en la reactivación del torneo de menores en el Perú, en la FPF se pusieron las pilas y obtuvieron el permiso del IPD para realizarse un campeonato en el último tercio del año. "Tras sugerencias del IPD, se realizará el torneo dentro de Lima y no contará con chicos en edad escolar. Solo parámetros que nos solicitaron y con eso fuimos diseñando el torneo Sub 18", aseguró Ernesto Arakaki.

Entre otras razones cuenta que la pandemia no ha sido igual en Lima como en otras regiones y eso no permite abrir el torneo a otras ciudades por un tema de resguardo y cautela ante la crisis sanitaria: "No descentralizado porque cada región tiene un comportamiento distinto frente a la pandemia, los registros no son igual en cada región. Era complejo que se apruebe un torneo de menores descentralizado. Se pensó en una Sub 17 pero vimos que la 2002-2003 era de las que más sufría".