Arakaki le cierra las puertas de la FPF a Manuel Barreto: "Lo veo difícil actualmente"

Ernesto Arakaki , director de la unidad técnica de divisiones menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) , viene trabajando en lo que será la reactivación del fútbol de menores empezando con la categoría Sub 18. Asimismo, también sigue de cerca el trabajo que se realiza en las distintas categorías de la selección peruana .

"Yo lo veo difícil actualmente. Él en su momento tuvo la posibilidad, pero decidió seguir en el fútbol profesional y se respeta. Hoy tenemos a Conrad Flores y Víctor Reyes para la Sub 17 y estamos conformes con el trabajo que vienen haciendo", dijo en una entrevista para RPP.

Cabe mencionar que hace algunos meses la FPF le propuso a Manuel Barreto asumir la dirección técnica de la selección peruana Sub 20 en lugar del cuestionado Carlos Silvestri, pero este decidió respetar el contrato que tenía en ese momento con el Deportivo Coopsol.

Sin embargo, la directiva del conjunto de la Segunda División optó por no seguir contando con sus servicios debido a la irregular campaña que venía realizando en el torneo 2021 con dos victorias, tres empates y cuatro derrotas en las primeras nueve jornadas. Es así que anunciaron públicamente su desvinculación.

El Sudamericano de la categoría Sub 20 se realizará en Venezuela. La fecha inicial era febrero del 2021, pero debido a la aún no controlada pandemia mundial del nuevo coronavirus se tuvo que postergar y todavía no existe una nueva fecha establecida.