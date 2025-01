Santiago Ormeño le pide más minutos a Ricardo Gareca en la 'Bicolor'

En su última conferencia de Ricardo Gareca , luego de la Copa América , el 'Tigre' opinó que Santiago Ormeño no contó con la preparación adecuada porque pudo haberse desanimado cuando no fue considerado para los encuentros de Eliminatorias de junio frente a Ecuador y Colombia .

“A Santiago Ormeño le pasó factura el no ser convocado para las primeras fechas de Clasificatorias. Terminó el campeonato mexicano y no previó la posibilidad de ser convocado para la Copa América. Eso hizo que no llegara en las mejores condiciones para estar en su mejor nivel. Todos los muchachos deben tener una preparación y cuidado, porque puede ser un problema para la selección o para el propio jugador. Es algo que creo, no le volverá a pasar”, apuntó el “Tigre”.