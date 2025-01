"No lo tomé a mal": Ernesto Arakaki respondió reciente pedido de Ricardo Gareca

"Me preocupa que no inicien las divisiones menores. Es vital y clave que esa categoría se reactive", expresó Ricardo Gareca el pasado viernes 16 de julio. "Hace dos años que los jóvenes no compiten y eso es una preocupación enorme para la selección que las divisiones menores no tengan acción", agregó para luego instar a las autoridades pertinentes que se pongan de acuerdo a fin de que los reservistas puedan volver a los campos de juego.