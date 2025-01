Leao Butrón contó que tenía todo arreglado para jugar en Universitario: ¿Qué pasó?

"Llegaba como entrenador Comizzo, agarré, hablé la parte económica, hablé con ‘Chemo’, tengo una buena amistad con ‘Chemo’ y con ‘Eddy’ Linares. También hable con el entrenador Ángel Comizzo, que no me va a dejar mentir, pero de ahí pues tu gente (los hinchas de Universitario) se puso brava", agregó el exportero.

Finalmente decidió terminar las negociaciones. "Entonces yo le dije 'Bueno, Eddy, no nos hagamos problemas, si hay mucho tema mejor dejémoslo ahí, no pasó nada, no te preocupes somos amigos todos'. Ese año (2013) Carvallo se va de Melgar a la 'U', y yo me voy a Melgar".