Jefferson Farfán dio detalles de la lesión que lo retiró de las canchas: "Me partió la rodilla"

Sin embargo, en sus últimos años como futbolista, la 'Foquita' no lo pudo disfrutar como él hubiera querido debido a las múltiples lesiones que contrajo durante ese tiempo, pero hubo una que lo dejó marcado por haber sido una de las más graves y que, a la postre, fue el preludio del fin de su etapa como delantero.

Justamente sobre ese tema habló en reciente entrevista con el streamer 'Cristorata7' , mencionado que su lesión ocurrió durante el encuentro de la tercera fecha del grupo C de la Copa América 2019 contra Brasil el 22 de junio de ese año. El exdelantero tuvo un fuerte choque con Casemiro y, pese a que pudo terminar el encuentro, al día siguiente amaneció con dolor e inflamación en la rodilla izquierda. Tras los estudios, se le diagnosticó un desprendimiento del cartílago en dicha zona, por lo que estuvo más de un año fuera de los terrernos de juego.

Ese momento lo describió Farfán a su estilo, mencionando que el mediocampista del 'Scratch' le partío completamente la rodilla y es un jugador que suele tener un juego muy brusco. "Me lesioné en la Copa América 2019 con Casemiro. Choqué con ese desgraciado y me partió la rodilla completa. Es grandazo y fuerte, un animal que mete muchísima patada. Fue muy duro el proceso, viajé a España a operarme, tuve una operación jod*** y una recuperación de más de un año. Se me desprendió todo el cartílago, bien jod*** esa lesión", mencionó.