Manco rechazó asistir al programa de Farfán por fuerte razón y revela pelea con un conductor

Y es que el ex ‘Jotita’, quien formó parte de aquel grupo de jóvenes futbolistas que en el 2007 clasificaron y disputaron el Mundial Sub 17 con Juan José Oré como entrenador, llamó la atención por sus declaraciones que dio al programa 'Sin Filtro', vía YouTube, donde no solo habló de fútbol y proyectos personales, sino también de ‘Enfocados’.

Cabe mencionar que el espacio de entrevistas a figuras del deporte que Jefferson Farfán conduce junto al también exfutbolista Roberto Guizasola dio la hora en este 2024, considerado por muchos como uno de los más divertidos. No obstante, Reimond Manco sorprendió al revelar que no aceptó la invitación al programa por una fuerte razón, motivo por el cual se peleó con uno de los conductores. ¿Qué pasó?

“Yo decidí tener una línea en la cual me voy a mantener ahí con trabajo o sin trabajo. Cuando 'Enfocados' salió, Roberto Guizasola me escribió para ir a su programa y yo le debía dos visitas porque él había ido a mi programa. Pero después de ver el primer programa, yo le dije que esa no es mi línea y me dejó de hablar, nos peleamos porque yo no podía ir a un programa donde iba a tener que comentar o compararme con otros jugadores. No es mi línea”, sostuvo.