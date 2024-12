Sara Sofía Martínez quiere llegar lejos con Alianza Lima en la Libertadores femenina

Cambiaron su pensamiento, porque era lo que yo quería. Ellos apoyaban lo que yo decidía. Viví discriminación por los niños, me decían "marimacha", que actuaba como hombre solo por jugar fútbol. Amaba fútbol y me gustaba hacerlo a pesar de las críticas.

Sara Sofía Martínez, campeona y capitana en Colombia.

Sara Sofía Martínez, campeona en Colombia.

Sara Sofía Martínez, refuerzo de Alianza Lima.

Me gusta mucho el 7 u 8 en camiseta, porque mi padre cumple años el 7 de agosto. Mi padre me apoyó siempre y me transmitió esa pasión por el fútbol. El lo jugó desde pequeño, siempre quiso jugar profesional pero no llegó. De él saqué esa pasión.