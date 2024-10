Carlos Bustos confiesa las razones de su éxito en Alianza Lima

Filosofía de juego: "A mí me gusta la estrategia, por eso me quedo con los entrenadores que saben el cómo. Más allá de tener una línea definida de cómo jugar o del sistema a emplear de acuerdo a las características de los jugadores, a mí me gusta el entrenador que sabe. Yo trabajé con Tomás Boy, un destacado técnico mexicano que me dirigió como jugador y al cual acompañé después como auxiliar en su comando técnico. Tomás solía decir: "Si no sabes por qué ganas, no sabes por qué pierdes". Él le daba una relevancia muy grande al por qué, tanto al diagnóstico de lo que podría suceder en un partido como al análisis de lo que finalmente ocurrió. Esos técnicos que transmiten cuáles son las cosas que el jugador debe emplear en el partido son los que me han marcado más".