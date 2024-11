Wilmer Aguirre: "Al principio era jugar este último año, salir campeón y retirarme"

Tendremos Wilmer Aguirre para rato. Aunque no se sabe si en Alianza Lima -aún no renueva-, el popular "Zorrito" aún se siente con fuerzas para seguir jugando pese a que había planificado su retiro para esta temporada.

Wilmer Aguirre, manifestó que ese 2021 tenía planeado colgar los botines saliendo campeón con Alianza Lima. "Al principio la idea era jugar este último año, salir campeón y retirarme. Pero en el transcurso de los meses y cómo he ido jugando, cambié de decisión. Ahora no pienso en el retiro. Quiero seguir jugando, me siento como si fuera un joven", explicó el delantero.

Luego, agregó. "El día que yo empiece a perder mi velocidad será cuando empiece a pensar en retirarme. Ahora no he perdido eso, me dan ganas de seguir jugando. Yo quiero seguir en Alianza Lima, me quiero retirar ahí no sé cuántos años más pero quiero quedarme", argumenta.

Aguirre reitera. "Ojalá que pueda renovar con Alianza Lima. No he tenido ninguna conversación sobre eso con el club", agregando. "Si no renuevo con Alianza Lima, creo que seguiría jugando. Todavía me siento con motor como nuevo y jugaré hasta que mi cuerpo me lo diga", menciona.