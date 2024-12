Alianza Lima: Hernán Barcos y su espectacular arranque goleador en el 2022

Eso sí, el comando técnico de Alianza Lima le ordenó que no se apresure en los trabajos físicos. El entrenador Carlos Bustos lo quiere completo para el debut de la Liga 1 .

"Trabajar es la clave. Ser profesional, cuidarse, dentro y fuera. Ser un jugador profesional no es solo ir al entrenamiento, hacer las cosas bien y volver. Tenemos que cuidarnos todos los días. Por ahí una persona normal se da el sábado y domingo libre, sale, toma, come cualquier cosa. Nosotros no tenemos esos privilegios. El nivel del fútbol te exige estar bien en todos los aspecto", agregó el atacante de Alianza Lima.