Tuvo que salir cargado: filtran comprometedor video de Brian Farioli en octubre del 2024

En las últimas horas se ha filtrado mucha información sobre Alianza Lima y todo lo sucedido con Brian Farioli, mediocampista argentino que no pasó los exámenes médicos y asegura no estar lesionado como afirma el departamento médico blanquiazul. Incluso, el foráneo señaló que demandará al club peruano ante la FIFA si no le permiten firman contrato.

Según el ex Colón de Santa Fe, él se encuentra totalmente bien y está disponible para unirse a los entrenamientos con el conjunto íntimo, pero por parte de la institución deportiva no se encuentra apto para la pretemporada y su situación debe llevarse de a pocos. Esto último provocó que la directiva no decida contar con él.

No obstante, en medio de toda esta disputa entre Alianza Lima y el futbolista argentino apareció un video de Brian Farioli siendo cargado luego de un partido durante octubre del año pasado. En el metraje se ve claramente cómo terminó el centrocampista extranjero producto de su lesión.

Al jugador tuvieron que cargarlo dos compañeros para poder salir del estadio una vez culminado el partido de Colón de Santa Fe. Desde el clip hasta el momento, únicamente han pasado dos meses y la directiva íntima debió analizar bien el riesgo que tenía contratar a un hombre que venía recuperándose de un duro golpe.

¿Qué dijo Franco Navarro sobre Farioli?

"Nosotros actuamos de buena fe y no hemos firmado ningún contrato. A todos los jugadores se les manda una carta oferta en la que hay una cláusula que señala exactamente que están sujetos al contrato a superar los exámenes médicos. El que no supera los exámenes médicos, no firma ningún contrato profesional. Así que eso es todo lo que puedo decir de Farioli. Alianza Lima ha hecho incorporaciones importantes. Espero que puedan entrevistar a (Guillermo) Enrique. Superaron perfectamente todas las exigencias”, precisó el directivo blanquiazul.