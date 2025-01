Trauco volvió al Perú para firmar por Alianza y dejó contundente frase: "Soy hincha de la 'U'"

Por su parte, la vuelta del 'Genio' al Perú generó toda una expectativa en la prensa que se encontraba en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, por lo que el lateral de la 'Bicolor' no dudó en expresar sus sensaciones sobre ser el nuevo refuerzo de Alianza Lima . "De mi parte van a tener mucho trabajo y sacrificio", sostuvo.

Miguel Trauco firmará por dos temporadas con Alianza Lima/Foto: GLR

En esa misma línea, Miguel Trauco dejó en claro su profesionalismo, sin embargo, no ocultó que más allá de convertirse en el flamante jale de los blanquiazules, seguirá siendo un aficionado de Universitario: "Eso nunca va a cambiar yo soy hincha de la 'U'", agregó.

Precisamente, el ex Criciúma de Brasil detalló que incluso le "dolió" que desde la escuadra merengue nunca existió algún tipo de comunicación para evaluar su posible regreso a Ate, más ahora que consideraba volver al balompié nacional: "En su momento no pensaba regresar al fútbol peruano y en este momento que era una oportunidad nunca se comunicaron conmigo y eso me duele", sentenció el lateral de 32 años.