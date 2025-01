¡Puso la firma! Alianza oficializó a su flamante volante de Brasil: "Por toda la temporada 2025"

Alianza Lima anunció la renovación de Rafinha Marques para el 2025/Foto: X

En una entrevista exclusiva con Alianza Play , la futbolista de 30 años brindó sus primeras palabras tras confirmarse que continuará en el equipo liderado por el técnico José Letelier. La ex figura de Taubaté, no dudó en señalar que, la afición del cuadro íntimo hizo que realmente se enamore de la institución, al igual que la unión del grupo.

"Hola íntimos, soy Rafinha Marques y este 2025 seguiremos juntos. No tengo palabras pero la hinchada me hizo enamorar, además, quiero que sepan que me voy a quedar con ellos, y las chicas del club", sostuvo Rafinha.