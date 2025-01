Carlos Zambrano se refirió a la llegada de Miguel Trauco a Alianza Lima: "Muy envidiable"

La llegada del 'Genio' ha sido muy comentada por los hinchas y por gente vinculada a los equipos más laureados del balompié nacional . Uno de los últimos en referirse sobre el tema ha sido Carlos Zambrano , quien no dudó en elogiar a su nuevo compañero de equipo durante el evento de presentación del nuevo sponsor del club de La Victoria.

A su llegada a la capital para unirse a la pretemporada aliancista, Trauco sorprendió al reconocer que es hincha de la 'U' , cosa que incomodó a un sector de aficionados 'Íntimos'. No obstante, Zambrano decidió restarle importancia y reveló que tuvo una conversación con el tarapotino, donde le dijo que tiene que dar todo por el elenco victoriano a partir de ahora.

"Es entendible. El que juega en Alianza no significa que tiene que cambiarse de camiseta. Él es un profesional y tiene que matarse por otros colores hoy en día. Yo he hablado con él, hay un respeto por el hinchaje, no tiene nada que ver, pero sabe que en el campo tiene que matarse por estos colores", agregó.