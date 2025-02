Lavandeira dejó provocativa confesión tras jugar en La Bombonera: "Sentí más presión..."

"No había jugado nunca en La Bombonera y tenía muchísima ilusión de jugar porque desde muy chiquitos los futbolistas uruguayos consumimos mucho fútbol argentino. Yo me crie viendo al Boca de Bianchi y de Riquelme, ganador de todo. Tenía una gran ilusión de jugar ahí, pero se me quedó un poco corto. Me imaginaba otra cosa, quizás también la expectativa que tenía era muy alta y por eso no llegó a completarse. Inclusive, alrededor del minuto 70-75 hubo un momento en el que era más murmullo que cántico. Esa parte me sorprendió. Fue hermoso estar ahí, pero me quedé corto con lo que imaginaba", declaró en el espacio de Radio Carve Deportiva.