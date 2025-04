Mr. Peet lapidó a 2 futbolistas de Alianza Lima y explicó el empate de la 'U': "Inconforme"

Esta nueva edición del clásico entre cremas y blanquiazules tuvo grandes emociones, y también lleno de varias polémicas. Recordemos que, la escuadra de Néstor Gorosito tenía la necesidad de no dejar pasar ningún punto en condición de local, para seguir firme en el Apertura, y sobretodo tratar de reencontrarse con un triunfo.

Fernando Gaibor y Ricardo Lagos tuvieron minutos en el clásico ante Universitario/Composición: Líbero

"Ciertamente los cambios. Por ejemplo, no entró bien (Fernando) Gaibor. No sé si inconforme porque pensó entrar antes. No entró bien, (Ricardo Lagos), que luego en una distracción con (Miguel) Trauco viene el gol de Universitario", sentenció Mr. Peet.