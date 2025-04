Paolo Guerrero explotó tras empate de Alianza Lima y apuntó contra el arbitraje: "A mí me..."

Bajo ese contexto, y al finalizar el encuentro, el 'Depredador' habló con la prensa, donde no dudó en manifestar que viene siendo condicionado en el torneo local cada vez que disputa un balón aéreo con futbolistas del equipo rival. Para el delantero, es injusto pues recibe tarjetas amarillas.

"Sí condiciona rápido el partido. A mí me saca una amarilla, que últimamente, ojalá puedan analizarlo, los zagueros cuando yo salto, no lo voy a hacer recto. Tengo que abrir las manos porque tomas impulso, y los defensores están poniendo la cara en mi codo para que me saquen amarilla y yo jugar condicionado", expresó el atacante de 41 años.