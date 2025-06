Néstor Gorosito fue entrevistado por el programa de Movistar Deportes y dejó muchas declaraciones, entre ellas sobre el arquero de Alianza Lima, Guillermo Viscarra, quien en las últimas fechas no viene destacando en el equipo junto a los demás jugadores. Es por eso que, en medio de la conversión tuvo un mensaje para el guardameta.

Néstor Gorosito habló sobre el rendimiento de Viscarra

“Nosotros estamos conformes con él, estamos bien. Ha tenido varios partidos muy buenos, como con Boca Juniors. Ha sacado pelotas importantísimas y estamos bien. Todos tenemos que levantarnos, tanto los jugadores como nosotros, porque uno anhela la excelencia y es muy difícil. Uno se tiene que manejar siempre entre lo posible y lo ideal; es muy difícil lograr un ideal”, fueron las palabras de Gorosito sobre el arquero boliviano.

Video: Movistar Deportes

Néstor Gorosito reveló la conversación con Viscarra después del blooper con la selección de Bolivia

Además, recordó el blooper cometido por Guillermo Viscarra cuando jugó la doble fecha de las Eliminatorias con la selección de Bolivia y reveló la charla que tuvo después del partido cuando volvió a entrenar con Alianza Lima.

“Hablamos, el arquero si comete un error no tiene a nadie quien lo defienda. Los otros diez jugadores del campo, tenemos quien nos pueda llegar a defender; él no tiene a nadie quien lo defienda. Y bueno, son equivocaciones y más por la camiseta de su país. El muchacho es duro, treinta y pico de años; una cosa es que sea Piero Cari el arquero y le pase esta cosa, se maneja distinto. Seguro te genera una inseguridad y nerviosismo, es completamente lógico. También los que no están se tienen que ganar un lugar”, aseguró el entrenador argentino.