Mr. Peet dio rotundo comentario sobre el árbitro del Alianza Lima vs Melgar: "Fue..."

Alianza Lima derrotó a Melgar de visita por la fecha 17 del Torneo Apertura 2025 y logró acercarse a Universitario en la cima de la tabla de posiciones. Tras el partido que tuvo muchas emociones y polémicas, el comentarista deportivo Mr. Peet se pronunció sobre lo sucedido en el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa.

Cabe recordar que el ‘Dominó’ llegó a este encuentro con un empate 2-2 ante Sport Huancayo la jornada anterior y se ubicó tercero, mientras el cuadro blanquiazul con una victoria sobre Comerciantes Unidos, quedando en segundo lugar. Por ello, este compromiso podía definir muchas cosas en la primera parte de la temporada.

¿Qué dijo Mr. Peet tras la victoria de Alianza Lima sobre Melgar?

“Se ve que quien toma primero de la camiseta es Kenji Cabrera, después Erick Noriega lo toma, no hay contacto con la pierna, que Kenji lo suelte después es otra cosa. Finalmente es un tema de criterio quién tomó primero a quien, y como bien lo dijo el árbitro y el VAR: ‘se toman los dos’. Punto”, dijo el comentarista deportivo durante la transmisión de su programa 'Madrugol' de YouTube.

Asimismo, recordó el partido de Universitario de Deportes ante Atlético Grau disputado a mitad de semana en el que el mismo árbitro Jordi Espinoza cobró tres penales a favor de los cremas, resaltando que estuvieron bien sancionados.

“Claro, el mismo árbitro… te sancionó 3 penales: feliz de la vida… fue el mismo árbitro. La vida, el fútbol es tan sabio que coloca al mismo protagonista en menos de una semana con los dos equipos que están disputando el torneo, y Jordi Espinoza para mí hoy arbitró bien. Y así como lo dije que a mí me parecieron penales, más allá de la duda o no en el primero, a mí me parecieron penales los 3 que sancionó contra Grau”, agregó.

(Video: Mr Peet Channel)

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima por el Torneo Apertura?

Luego del encuentro frente a Melgar por el Torneo Apertura 2025, Alianza Lima disputará un duro partido contra Binacional por la fecha 18, el próximo sábado 5 de julio.