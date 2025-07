Periodista colombiano sobre Kevin Serna tras interés de Alianza Lima: "Será un préstamo"

El mercado de fichajes viene moviéndose en el fútbol peruano y todas partes de Sudamérica. En esa línea, Alianza Lima viene reforzándose lo mejor posible para disputar el Torneo Clausura de la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2025, por lo que uno de sus mayores intereses es Kevin Serna que acaba de jugar el Mundial de Clubes con Fluminense. Ante ello, un periodista colombiano sorprendió con fuerte revelación.

El delantero internacional viene siendo seguido por muchos clubes y los blanquiazules quieren su retorno a toda costa para luchar por salir campeón en ambos frentes, tanto nacional como continental. Es así que el comunicador Pipe Sierra fue invitado al programa DENGANCHE para que brinde su opinión al respecto, dando a conocer que pronto el 'Flu' podría cerrar su préstamo hasta que culmine la temporada.

"Lo de Kevin Serna a Atlético Nacional es noticia más importante de este mercado de pases. Todavía no hay oferta, pero próximamente la darán a conocer. Será de un préstamo con un cargo importante y una opción de compra muy alta. Si se concreta, sería el tercer jugador mejor pagado de toda Colombia", precisó el mencionado periodista deportivo.

De esta forma, Alianza Lima habría perdido las opciones de contratar al delantero colombiano nacionalizado peruano, ya que el verdolaga pondrá una fuerte suma de dinero para hacerse con sus servicios. Otra ventaja que tiene el club extranjero es que competirá en los Octavos de Final de la Copa Libertadores, torneo de mayor prestigio y una mejor vitrina para Europa que la Copa Sudamericana.

Vale precisar que a lo largo del Mundial de Clubes el atacante le envió saludos al pueblo blanquiazul, por lo que muchos creyeron que podría volver a la Liga 1 para defender sus colores, sobre todo porque en Fluminense no tenía continuidad y su préstamo era inminente. Sin embargo, finalmente la cesión parece que no será a Matute, aunque esta novela todavía no ha terminado.

¿Cuál es el valor de Kevin Serna?

Actualmente, Kevin Serna tiene un valor de 2 millones de euros en el mercado de transferencias y es la cotización más elevada que ha obtenido a lo largo de su carrera profesional. Este precio probablemente siga elevándose luego de su participación en el Mundial de Clubes y dependiendo de su rendimiento internacional en la segunda parte de la temporada.

¿En qué clubes ha jugado Kevin Serna?