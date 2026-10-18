Alianza Lima lleva más de 8 meses sin un penal a favor en la Liga 1: ¿Cuándo fue el último que le cobraron?

Si bien Alianza Lima obtuvo una importante victoria ante Atlético Grau que lo mantiene en la lucha por el Torneo Clausura, tras culminar dicho encuentro, se alargó una estadística que llama la atención no solo de los hinchas blanquiazules, sino también entre la crítica en general. Más allá de no haber mayores polémicas en Matute el último sábado, es curioso la cantidad de tiempo que ha pasado desde la última vez que a los íntimos les concedieron un penal a favor.

El último penal a favor del cuadro blanquiazul en el campeonato nacional ocurrió el 8 de febrero de 2026, durante la segunda jornada del Torneo Apertura, cuando la escuadra íntima se impuso mediante un tanto convertido desde los 12 pasos por Paolo Guerrero a Comerciantes Unidos como local. Previamente, el propio 'Depredador' ya había marcado por la misma vía en el debut frente a Sport Huancayo en condición de visitante. Desde aquel lejano inicio de temporada, han transcurrido exactamente 252 días (8 meses y 10 días) sin que los dirigidos por Pablo Guede vuelvan a ejecutar una pena máxima en el ámbito local.

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Esta estadística genera evidente sorpresa al tratarse de uno de los equipos con mayor volumen ofensivo y cantidad de conquistas en el certamen general. El elenco victoriano figura entre las escuadras más goleadoras en la campaña con 49 anotaciones a favor, registro únicamente superado por FBC Melgar (51 dianas). Pese a mantener una constante presencia en el área rival y generar innumerables situaciones de peligro fin de semana tras fin de semana, los cobros desde la pena máxima se han ausentado por completo.

Asimismo, en las fechas previas del torneo local —no en esta última ante Grau—, la dirigencia y el cuerpo técnico blanquiazul expresaron públicamente su indignación por múltiples jugadas en las que consideraron que se debió sancionar penal a favor y que el árbitro de campo o el VAR optaron por no cobrar. Además, esta llamativa marca continuará estirándose inevitablemente hasta alcanzar los 259 días de sequía, dado que el próximo compromiso oficial del cuadro íntimo está programado para el domingo 25 de octubre, cuando visiten a Deportivo Moquegua.

Como dato curioso de esta singular racha, más allá de que Alianza Lima solamente disputó la Fase 1 de la Copa Libertadores, la última pena máxima oficial que recibió a favor en la temporada ocurrió justamente en dicho certamen continental. Sucedió en el duelo de vuelta disputado en Matute frente a 2 de Mayo de Paraguay (11 de febrero), cuando Eryc Castillo falló su remate desde los 12 pasos.