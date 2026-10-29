Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán HOY, jueves 29 de octubre, por la fecha 14 del Torneo Clausura, en una nueva edición del denominado ‘clásico moderno’. Blanquiazules y celestes medirán fuerzas en un partido que podría ser de descarte para el que resulte perdedor. En ese contexto, el exjugador de Universitario, Mauro Cantoro, se refirió al esperado compromiso y se deshizo en elogios ante un exfutbolista íntimo: se trata de Hernán Barcos.

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Mauro Cantoro elogió a Hernán Barcos en la previa del Sporting Cristal vs Alianza Lima

Durante la última emisión del programa 'Desmarcados', el referente crema destacó la jerarquía y capacidad goleadora del 'Pirata', con pasado en Alianza Lima y hoy en Cristal, asegurando que su presencia en el campo de juego podría ser determinante para el desenlace del partido en el Estadio Alberto Gallardo.

"Juega muy bien, tiene experiencia, lo que va a provocar en los jugadores de Alianza de enfrentar a Barcos. Es un cuidado, de la misma manera que entra a los 69 minutos del segundo tiempo y cuidado eh, este la toca y te la clava, esa es la verdad", manifestó Cantoro.

De esta forma, Cantoro elogió las cualidades futbolísticas de Hernán Barcos, quien a sus 42 años se mantiene vigente en la Liga 1. El 'Toro' aseguró que el 'Pirata' tiene la capacidad de inclinar la balanza a favor de los cerveceros, aunque reconoció que Michael Hoyos puede ser una mejor alternativa desde el arranque debido a su mayor recorrido.

Hernán Barcos juega en Cristal desde julio de este año

Números de Hernán Barcos con Sporting Cristal

Desde su llegada en julio del presente año, Hernán Barcos se ha consolidado como una de las principales cartas en la ofensiva de Sporting Cristal. Hasta el momento, registra 17 partidos jugados entre Torneo Clausura, Copa Sudamericana y Copa de la Liga, con un saldo de cinco goles y tres asistencias.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima?

Recordemos que el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima está pactado para las 3.30 p. m. en el Estadio Alberto Gallardo. La transmisión en vivo estará a cargo de L1 MAX, disponible en operadores como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable y Win TV, entre otros.