Alexi Gómez sorprendió con el calificativo que le dio a Matute tras ganar a Alianza: "Es una..."

Por la fecha 11 del Torneo Apertura, Cienciano visitó a Alianza Lima en Matute. En un 'polémico' partido, el 'Papá' se llevó el triunfo tras gol de penal de Christian Cueva en la recta final del duelo. Alexi Gómez inició las acciones, pero dejó la cancha a los 40 minutos por una lesión.

En la zona mixta, Alexi Gómez habló con los medios de prensa. El jugador de Cienciano resaltó la importante de la victoria y señaló que Matute (casa de Alianza Lima) es una plaza complicada.

"Es el resultado que vinimos a buscar, es gratificante poder irse con un triunfo así en este estadio que siempre es una plaza complicada", expresó la 'Hiena', jugador que pasó por Alianza Lima y Universitario.

Alexi Gómez habló sobre el trabajo de la terna arbitral

En Alianza Lima quedaron inconformes con el desempeño de la terna arbitral en el partido ante Cienciano. Alexi Gómez indicó que él prefiere no opinar al respecto, solo se enfoca en realizar su mejor trabajo.

"Nosotros, en lo personal, no me enfoco en los árbitros. Nunca me ha gustado opinar, pero se escucha bastantes rumores. A nosotros nos pasó en el partido pasado, con Alianza Universidad, si no me equivoco. Pero son seres humanos, se pueden equivocar. Nosotros nos enfocamos en jugar y ellos en dirigir", indicó.

Los números de Alexi Gómez en Cienciano

Alexi Gómez llegó a Cienciano para este 2025. En total disputó 8 partidos (5 por el Apertura y 3 por la Sudamericana). No anotó goles ni brindó asistencia. Sumó en total 645 minutos.