Mr. Peet no calló y dejó contundente respuesta a Giancarlo Granda tras polémica: "Es un..."

El último domingo, el popular 'Flaco' Granda hizo noticia al arremeter en contra del periodista deportivo Peter Arévalo, al señalar que emite comentarios que generarían violencia durante la transmisión de los partidos de Alianza Lima, tras la polémica arbitral de los blanquiazules con los jueces de la Liga 1. Ante este escenario, Mr. Peet no dudó en responder de manera categórica.

Mr. Peet y su respuesta a Giancarlo Granda tras polémica

Fue durante la reciente edición del programa 'A Presión' con Mr. Peet donde el narrador deportivo aseguró que sostuvo una conversación con el conductor del canal de Movistar Deportes y mostró un sincero arrepentimiento de sus declaraciones. En medio de esto, también aprovechó para rechazar todo tipo de acusaciones en su contra durante los últimos meses.

Giancarlo Granda tuvo polémicas declaraciones contra Mr. Peet/Composición: GLR

"Yo ya hablé muy temprano con Giancarlo (Granda) y creo en su palabra. Hemos conversado, él se ha comprometido a hacer algo y yo creo que lo va a ser. Me dicen que ya se ha disculpado en Radio Nacional, y su programa, pero eso no ha trascendido. Como yo le dije, el daño ya está hecho, porque resulta ahora que hasta soy coq..., machista, xenófobo, homofóbico, incitador a la violencia. Eso ya es un tema grave. No lo hago, alguien gratuitamente no puede venir a decirme eso", manifestó Mr. Peet.

Giancarlo Granda se disculpó con Mr. Peet tras acusarlo de fomentar la violencia

Durante el programa de YouTube 'Agranda TV', Giancarlo Granda decidió disculparse públicamente por las recientes declaraciones en contra de Mr. Peet. El 'Flaco' reconoció que se equivocó y vulneró sus principios como periodista profesional.

"La Conar saca un comunicado en el cual, en alguna parte, insta a los comunicadores a no generar violencia. Yo, sacado por el pronunciamiento que recién lo estaba leyendo, hice referencia a Peter Arévalo, Mr. Peet, y dije que incitaba a la violencia. Primero, quiero decir que me traicioné a mí mismo, porque a mí no me gusta hacer periodismo de periodistas", sostuvo.

Finalmente, también reveló su sincera amistad con el narrador de L1 MAX, de quien tuvo palabras de elogio por su trayectoria como comunicador. "Creo que Peter, a quien aprecio mucho y con quien me comuniqué hoy, está en el derecho de decir lo que él considere y, de hecho, tiene mucho éxito por ser como es. Yo no tengo por qué referirme a cómo se maneja él. Así que creo que fue un error mío, lo reconozco. Le pedí las disculpas del caso por lo que dije. Él está en la libertad de decir lo que quiera y la gente será la que lo juzgue", sentenció el 'Flaco' Granda.