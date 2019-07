Alianza Lima: la razón por la cual Kevin Quevedo no jugó ante Melgar

Sin lesión que le impida jugar y preparado para actuar frente a Melgar, llamó mucho la atención que Alianza Lima prescinda de Kevin Quevedo, actual goleador del equipo (once anotaciones) y con contrato hasta diciembre.

Líbero te cuenta qué pasó. Previo al partido el extremo se topó con la desagradable sorpresa de no figurar en la relación de concentrados para el partido de ayer, curiosamente días después de no llegar a un acuerdo con el club de Alianza Lima para ampliar su contrato

Propuesta que el jugador planteó para ampliar vínculo, Alianza Lima no la aceptó y se dieron una tregua para retomar negociaciones, sin embargo, esta acción de impedirle actuar en la fecha 2 de la Copa Bicentenario incomodó al seleccionado sub 23.

Con Ugarriza de 9 en reemplazo de Affonso (Mamelodi Sundowns de Sudáfrica), Alianza Lima igualó 1-1 con los rojinegros pero se mantiene líder del grupo H de la Copa Bicentenario.

Hay que recordar, que Alianza Lima busca ampliarle contrato a Kevin Quevedo para sacar provecho ante una posible venta al exterior. Desde Portugal, indica que Benfica tiene avanzado el fichaje del delantero victoriano.

Kevin Quevedo (22 años) también tendría ofertas de la Liga Mexicana y de la MLS de los Estados Unidos. Su contrato finaliza en diciembre del 2019 y los victorianos planean renovarle por tres temporadas más.

El atacante nacional llegó el 2017 a Alianza Lima procedente de las divisiones menores de Universitario de Deportes. Ese año anotó 5 goles y salió campeón nacional. Al año siguiente marcó 4 "dianas". Actualmente, lleva 11 gritos de gol.

