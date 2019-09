John Galliquio y su respuestra tras denuncia de exesposa por agresión [VIDEO]

El ex zaguero de Universitario de Deportes, John Galliquio, fue partícipe de un evento deportivo que organizó una municipalidad distrital de Lima y fue abordado por un sector de la prensa para consultarle acerca de la denuncia que pesa en su contra por violencia física y psicólogica, hecho que fue presentado por su exesposa, Karlha Gómez.

"Disculpa, yo no hablo de mi vida privada familiar, por favor", fue la respuesta enviada por el también ex seleccionado nacional: fue convocado por Sergio Markarián para disputar las Eliminatorias rumbo a Brasil 2014.

"Te agradezco un montón. No tengo nada que hablar con ninguno de ustedes. No tengo nada que hablar contigo ni con nadie, gracias. No me puedes obligar a que yo hable", agregó 'Tyson'.

Recordemos que el programa 'Nunca Más' propagó la denuncia realizada por Karlha Gómez en marzo de 2018. En aquella ocasión, la ex pareja del defensor reveló haberlo denunciado en la Fiscalía de Pisco por violencia doméstica, sin embargo, los agentes ignoraron su pedido.

"El 16 de junio amenaza y le dice a mi hija 'con este mismo cuchillo te lo voy a clavar'", fue uno de los desgarradores testimonios por parte de Gómez quien también facilitó un video en donde se aprecia al ex futbolista poseer una arma blanca en su dormitorio.

El Gral. PNP Augusto Sánchez Bermúdez, Comisionado de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, indicó en el referido espacio televisivo que se ha comunicado con el encargado de la dependencia de Ica para que hagan cumplir las medidas de protección a favor de Karlha Gómez.