Mosquera y su indirecta a Alianza y la 'U': "Algunos subestimaron a los de Segunda" - VIDEO

"Me gusta lo que está pasando en Segunda porque he visto la mayoría de partidos y la verdad que se ven equipos comprometidos, que han trabajado bien, que han hecho una buena pretemporada. Hay muy buenos planteles, así que no me llamó la atención cando comenzaron a eliminar a los equipos que tienen mayor presupuesto o que están en Primera. Así que, me da gusto que eso suceda", enfatizó el director técnico colombo-peruano.