Jean Ferrari no descartó el regreso de Gregorio Pérez a la 'U': "Es una posibilidad"

Jean Ferrari logró ser elegido como nuevo administrador de Universitario de Deportes de manera provisional. Las labores y decisiones deben ser inmediatas para que el club vaya regularizando cada aspecto económico y deportivo. Justamente, un punto a tratar es sobre el nuevo DT del elenco 'crema', por lo que el nombre de Gregorio Pérez ilusiona a la hinchada 'merengue'.

En diálogo con RPP, Jean Ferrari no descartó la posible llegada de Gregorio Pérez a Universitario de Deportes. El nuevo administrador del plantel 'crema' espera conocer la situación real del equipo para así optar la mejor decisión en cuanto al DT del club.

Jean Ferrari: "Gregorio Pérez es una posibilidad para la 'U'"

"Es una posibilidad de que Gregorio Pérez vuelva a ser entrenador de Universitario. No me he comunicado con él, recién se ha dado mi nombramiento. Lo primero que se debe hacer es la recepción del club Universitario, todo el tema lo documentario y las sedes. Se irá paso a paso y luego veremos la designación del nuevo entrenador", declaró Jean Ferrari a RPP.

Jean Ferrari sabe que hay mucha labor en cuanto al área administrativa de Universitario de Deportes, por lo que ya está detallando sus funciones a realizar en un breve lapso de tiempo.

"La oficialización se ha dado hace unos minutos. Primero tenemos que poner orden, recibir las sedes y el acervo documental. A partir de eso se hará un diagnóstico de todo el club", agregó.

Jean Ferrari habló sobre Gregorio Pérez.

¿Gregorio Pérez a Universitario?

Gregorio Pérez suena fuerte en la hinchada 'crema' tras nombramiento de Jean Ferrari como nuevo administrador de Universitario de Deportes. No obstante, cabe señalar que el propio entrenador uruguayo afirmó que de momento nadie se ha acercado a conversar con él. Incluso, señaló que tiene opciones para dirigir en otro club.

"No me han llamado de Universitario. Después de que no tuve la oportunidad de regresar, nadie me llamó. Incluso lo digo con total respeto, porque creo que Juan Pajuelo lo merece y porque no lo deseo ser técnico de la 'U', pero a mi nadie me llamó. No tengo porque decir otra cosa, es una realidad. De todos modos, lo sigo de cerca al equipo y al fútbol peruano".